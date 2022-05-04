الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن اثنين من موظفيها المحتجزين في اليمن

طالبت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بالإفراج الفوري عن اثنين من موظفيها المحتجزين، منذ نوفمبر، لدى الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أن مكانهما لا يزال مجهولا.

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وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت: "يجب الإفراج فورا عن اثنين من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين منذ أوائل نوفمبر من العام الماضي".

وأضافت: "على الرغم من المناشدات المتكررة بإطلاق سراحهم على الفور، فإن مكانهم لا يزال مجهولا، ونحن "قلقون للغاية بشأن سلامتهم".

وأشارت إلى أنه "بموجب القانون الدولي، يتم منح موظفي الأمم المتحدة الامتيازات والحصانات الضرورية لأداء مهامهم الرسمية بالشكل المناسب".

المصدر: أ ف ب