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الجيش البوروندي يعلن مقتل 10 من جنوده في هجوم لـ"حركة الشباب" في الصومال

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الجيش البوروندي يعلن مقتل 10 من جنوده في هجوم لـ
Globallookpress
صورة من الأرشيف لتفجير في الصومال
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أعلن الجيش البوروندي، اليوم الأربعاء، أن عشرة من جنود حفظ السلام البورونديين قتلوا أمس في هجوم شنته "حركة الشباب" المتشددة على قاعدة للاتحاد الإفريقي في الصومال.

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وأضاف الجيش، في بيان إن 25 جنديا أصيبوا وفقد خمسة فيما قتل 20 مهاجما.

من جهتها، أفادت إذاعة الأندلس الموالية لـ"حركة الشباب" في تقرير تم رصده في العاصمة مقديشو، إن 173 جنديا بورونديا قتلوا في الهجوم.

وأشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، في بيان، بصمود جنود حفظ السلام البورونديين الذين ضحوا بأرواحهم للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار في الصومال.

وأكد أن "هذا الهجوم الشنيع لن يقلل من تصميم قوات حفظ السلام ATMIS، مشددا على "التزام الاتحاد الإفريقي المستمر والثابت بدعم الحكومة والشعب الصوماليين في سعيهم لتحقيق السلام والأمن المستدامين".

المصدر: AFP+RT

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