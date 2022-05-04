قتيل و15 جريحا جراء قصف أوكراني لدونيتسك وياسينوفاتايا

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، أن شخصا قتل وأصيب 15 آخرون جراء قصف القوات الأوكرانية لأحياء سكنية في مدينتي دونيتسك وياسينوفاتايا في منطقة دونباس.

وأكدت غرفة عمليات الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك أن الضربات التي شنتها القوات الأوكرانية بواسطة راجمات الصواريخ "غراد" على ياسينوفاتايا خلفت قتيلا وخمسة جرحى، مشيرة إلى أن الأطباء يصارعون من أجل إنقاذ حياة طفلة مصابة من مواليد عام 2008.

وأشارت الغرفة إلى إلحاق أضرار بالعديد من المنازل في المدينة جراء القصف.

كما أعلنت الغرفة أن 10 مدنيين على الأقل أصيبوا جراء ضربات أوكرانية طالت منطقة كيروفسكي في مدينة دونيتسك، لافتة إلى أن الهجوم أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 28 ألف شخص في المدينة.

هذا وكانت سلطات جمهورية دونيتسك قد أعلنت قبل ذلك عن نشوب حريق في منشأة نفطية بمدينة ماكييفكا نتيجة لقصف هذا الموقع من قبل القوات الأوكرانية بصواريخ "غراد".

ويأتي ذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

المصدر: RT