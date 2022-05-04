الأمم المتحدة: 59 ألف لاجئ أوكراني إلى الدول المجاورة في يوم واحد

بلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى البلدان المجاورة أكثر من 5.65 مليون لاجئ منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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وتابعت المفوضية في المعلومات المنشورة في موقعها على شبكة الإنترنت أن عدد الذين غادروا أوكرانيا بلغ 5.657.185 شخصا في الفترة من 24 فبراير إلى 3 مايو، بينما عبر حدود الدول المجاورة خلال اليوم الماضي وحده 59702 لاجئ من أوكرانيا.

وأشارت المفوضية إلى أن 703523 لاجئا وصلوا إلى روسيا خلال الفترة المذكورة، و3.094.446 إلى بولندا، و846521 إلى رومانيا و539821 إلى هنغاريا.

المصدر: تاس