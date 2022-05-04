بيلاروس تشرّع استخدام قوات وزارة الداخلية معدات عسكرية لقمع أعمال الشغب

صدّق مجلس الشيوخ البيلاروسي (الغرفة العليا للبرلمان) على تعديلات لنص تشريعي بحيث أصبح يسمح لقوات وزارة الداخلية باستخدام معدات عسكرية لقمع أعمال الشغب في البلاد.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي التابع للمجلس، اليوم الأربعاء 4 مايو، أن مشروع القانون الجديد يعدل قانوني "القوات التابعة لوزارة الداخلية البيلاروسية" و"مكافحة الإرهاب". ونقل البيان عن رئيس لجنة الشؤون الدولية والأمن القومي في مجلس الشيوخ بالبرلمان، سيرغي راشكوف، أن القوات الداخلية غدت مخولة باستخدام معدات عسكرية خاصة لقمع أعمال الشغب والانتهاكات الجماعية للنظام العام في البلاد.

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ووفقا لراشكوف، فإن التعديلات التي أدخلت على القانونين "توسع مهام القوات الداخلية بسبب مشاركتها في حماية النظام العام، وضمان النظام القانوني في منطقة عمليات مكافحة الإرهاب، وأمن المواطنين والمنشآت، وكذلك في إجراءات تعزيز حماية حدود الدولة".

وأشار رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الدولية والأمن القومي أيضا إلى أن ذلك ينص كذلك على التزام القوات بضمان سلامة أفرادها العسكريين والموظفين المدنيين.

وكان مشروع القانون الجديد قد تم اعتماده من قبل مجلس النواب (الغرفة السفلى في البرلمان)، والآن ينتظر القانون توقيع رئيس الجمهورية، ألكسندر لوكاشينكو، حتى يدخل حيز التنفيذ.

المصدر: تاس