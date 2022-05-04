بعد بيان "حماس".. نائب متطرف في الكنيست يهدد الحكومة الإسرائيلية

وجه عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف، ايتمار بن غفير، رسالة تهديد إلى الحكومة الإسرائيلية بعد تهديدات حركة حماس بمنع اقتحام المسجد الأقصى.

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وبحسب موقع القناة 7 العبرية، قال بن غفير اليوم الأربعاء: "يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تفهم أنه إذا تجرأت على الخطوة الخطيرة بالتراجع والاستسلام لتهديدات حماس، فإن عشاق جبل الهيكل لن يظلوا صامتين ولن يقبلوا الاستسلام".

وفي وقت سابق، دعت جماعة "نشطاء لأجل الهيكل" اليمينية إلى اقتحام المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، غدا الخميس، بالتزامن مع ما يسمى بـ"ذكرى تأسيس إسرائيل".

وتضمن منشور للجماعة المتطرفة دعوة إلى "التلويح بعلمنا وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي" خلال الاحتفالات التي أشار المنشور إلى أنها ستتم على مرحلتين صباحية ومسائية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أوقفت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى لفترة العشرة الأواخر من شهر رمضان وأيام عيد الفطر.

ويتوقع أن تستأنف الاقتحامات غدا الخميس، رغم أن الشرطة الإسرائيلية لم تعلن ذلك رسميا بعد.

المصدر: وكالة معا