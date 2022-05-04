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اندلاع حريق في مستودع وقود بمنطقة دونيتسك بسبب القصف الأوكراني

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اندلاع حريق في مستودع وقود بمنطقة دونيتسك بسبب القصف الأوكراني
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أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، باندلاع النيران في مستودع للوقود في منطقة ماكييفكا بدونيتسك، جراء قصف الجانب الأوكراني للمنطقة.

وجاء في بيان السلطات: "تم اندلاع حريق صباح اليوم في مستودع وقود في ماكييفكا بعد إطلاق القوات الأوكرانية قذيفة من عيار 122 ملم استهدفت المنطقة المذكورة".

ووفقا لمصادر محلية، فإن الحرائق طالت 4 خزانات وشاحنتي وقود على الأقل، كما تضرر مبنى مصنع ميتاليست بالقرب من موقع الحادث.

المصدر: نوفوستي

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