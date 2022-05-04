اندلاع حريق في مستودع وقود بمنطقة دونيتسك بسبب القصف الأوكراني

أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، باندلاع النيران في مستودع للوقود في منطقة ماكييفكا بدونيتسك، جراء قصف الجانب الأوكراني للمنطقة.

وجاء في بيان السلطات: "تم اندلاع حريق صباح اليوم في مستودع وقود في ماكييفكا بعد إطلاق القوات الأوكرانية قذيفة من عيار 122 ملم استهدفت المنطقة المذكورة".

ووفقا لمصادر محلية، فإن الحرائق طالت 4 خزانات وشاحنتي وقود على الأقل، كما تضرر مبنى مصنع ميتاليست بالقرب من موقع الحادث.

المصدر: نوفوستي