نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يصور العمل القتالي لأطقم المدافع ذاتية الدفع "مالكا" التابعة للقوات المسلحة الروسية، لاستهداف مصادر إطلاق النيران وتمركزات القوات الأوكرانية.

وتتم مراقبة أهداف العمل القتالي لأطقم المدفعية في النهار والليل، باستخدام الطائرات المسيرة.

وخلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، هاجمت أطقم المدفعية ذاتية الدفع "مالكا" مواقع وحدات المدفعية التابعة للقوات الأوكرانية، وبفضل الحسابات الدقيقة للمدافع ذاتية الحركة "مالكا" تم تدمير مواقع وحدات المدفعية التابعة للقوات الأوكرانية من خلال المدفعيات عيار 203 ملم "بيون" وبطارية مدافع هاوتزر عيار 122 ملم.

المصدر: RT