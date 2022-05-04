مقترح أوروبي بفرض عقوبات على الكنيسة الروسية

ذكرت وكالة فرانس برس أن الاتحاد الأوروبي اقترح فرض عقوبات على كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا، فيما لم يكشف عن أي تفاصيل.

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وكان قد أفيد بنهاية أبريل الماضي بأن ليتوانيا أرسلت إلى سلطات الاتحاد الأوروبي مقترحا يقضي بإدراج البطريرك الروسي كيريل في قوائم العقوبات، على خلفية العمليات العسكرية في أوكرانيا.

كما جرى أيضا في وقت سابق تقديم مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني، بشأن فرض عقوبات على ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، بما في ذلك ضد البطريرك كيريل.

وتشمل هذه الإجراءات تجميد الأصول، وتقييد العمليات التجارية، ووقف التبادل الثقافي والتعاون العلمي، ورفض منح التأشيرات، وإلغاء الزيارات الرسمية، والحرمان من جوائز الدولة، وعقوبات أخرى.

المصدر: lenta.ru