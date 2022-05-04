أرمينيا.. تواصل الاحتجاجات المناهضة لرئيس الوزراء لليوم الرابع على التوالي

تتواصل احتجاجات أحزاب المعارصة في أرمينيا لليوم الرابع على التوالي، مطالبة باستقالة الحكومة، وشهدت العاصمة يريفان اشتباكات مع الشرطة وإيقافات في صفوف المحتجين.

وأغلق المتظاهرون اليوم الأربعاء، "جسر كييف" في العاصمة، وسط هتافات مناهضة لرئيس الوزراء نيكول باشينينان، حيث هتف المتظاهرون "أرمينيا بدون نيكول!"، "الشرطي ليس نيكول!".

كذلك أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، اشتباكات بين المحتجين والشرطة وعمليات اعتقال لعدد من المحتجين.

واعتقلت الشرطة في يريفان أكثر من 200 شخص خلال مسيرات للمعارضة، أمس الثلاثاء.

وتقول المعارضة إن سياسة السلطات "مدمرة لأرمينيا وجمهورية ناغورني قره باغ، غير المعترف بها، وتهدد الجانب الأرمني ليس فقط بتنازلات جديدة (لأذربيجان)، ولكن أيضا بفقدان الدولة".

المصدر: نوفوستي