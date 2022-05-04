خلال زيارته إلى نيجيريا.. غوتيريش يدعو إلى عودة "آمنة" و"كريمة" للنازحين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال زيارته لنيجيريا، إلى تأمين عودة آمنة و "كريمة" للنازحين واللاجئين في هذه البلاد.

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وفي مؤتمر صحفي عقده خلال زيارة لمخيم للنازحين في مايدوغوري، أشاد غوتيريش بجهود الحاكم المحلي من أجل التنمية في ولاية بورنو، مركز الصراع المسلح منذ عام 2009.

وقال: "إن الحل يكمن بخلق ظروف آمنة وظروف تنموية لكي يتمكن النازحون من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة".

وردا على سؤال بشأن أوضاع المقيمين في المخيم، قال: "بالطبع الظروف في مخيم للنازحين ليست جيدة. كنت في الماضي مفوّضاً أعلى للاجئين. لم أر يوما مخيما للاجئين أو للنازحين أرغب بأن أعيش فيه مع عائلتي".

وأضاف: "لهذا السبب دعونا نفعل ما يتعين علينا فعله فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لهذه المخيمات، وفي الوقت نفسه ضمان التنمية والأمن للنازحين".

وقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزح حوالي 2.2 مليون شخص بسبب القتال لأكثر من عقد في شمال شرق البلاد بين الجيش وجماعة "بوكو حرام" وولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم "داعش" (ISWAP).

وتخطط السلطات النيجيرية لإغلاق جميع مخيمات النازحين في بورنو بحلول عام 2026، لكن وكالات الإغاثة قلقة بشأن الأمن والأوضاع على الأرض في بعض المجتمعات التي سيعودون إليها.

وزار غوتيريش أيضا معسكرا لإعادة تأهيل المقاتلين الجهاديين السابقين، داعيا إلى مزيد من الدعم لجهود إعادة دمجهم في المجتمع.

المصدر: أ ف ب