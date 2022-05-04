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بيلاروس تبدأ اختبارا مفاجئا للجيش لرفع حالة التأهب

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بيلاروس تبدأ اختبارا مفاجئا للجيش لرفع حالة التأهب
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأربعاء، عن إجراء اختبار مفاجئ للقوات العسكرية ورفع حالة التأهب في قوات الرد السريع.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية على "تلغرام": "بدأ اختبار مفاجئ لقوات رد الفعل في القوات المسلحة البيلاروسية ... سيتعين على الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية العمل على الانتقال إلى حالة التأهب والسير إلى مناطق محددة وأداء مهام التدريب القتالي".

وأوضحت الوزارة أن "الهدف من الاختبار هو تقييم مدى استعداد وقدرة الوحدات العسكرية على الاستجابة السريعة في حال وقوع أزمات".

المصدر: نوفوستي

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