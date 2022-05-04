فنزويلا تنشئ 18 مجموعة صداقة مع دول منها روسيا والصين وإيران وتركيا

أنشأت الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) 18 مجموعة صداقة مع دول أجنبية، بما في ذلك مع روسيا والصين وإيران وتركيا.

وقالت النائبة إيريس فاريلا في اجتماع للجمعية: "من خلال تشكيل هذه المجموعات الثمانية عشر الأولى، نقول إن فنزويلا تنتهج سياستها بشكل مستقل ومن دون ضغوط وبكرامة".

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بدوره، أكد النائب تيموتيو زامبرانو أن مجموعات الصداقة، بالإضافة إلى الجوانب الدبلوماسية، ستتطرق إلى موضوعات الاقتصاد والتجارة والثقافة.

ومن بين الدول التي تم تشكيل مجموعات صداقة معها، الصين وروسيا وإيران وتركيا وكوريا الشمالية وفيتنام وكوبا ونيكاراغوا وبيلاروسيا والهند وإيطاليا والبرازيل.

المصدر: نوفوستي