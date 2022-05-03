وزير الاقتصاد الألماني: يجب الاستعداد لفترة طويلة من ارتفاع أسعار الطاقة

أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أنه يجب على المستهلكين والشركات في ألمانيا الاستعداد لفترة طويلة من ارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف هابيك بعد اجتماع مع جمعيات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم: "هذه هي الحقيقة المرة والصعبة".

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ووجه وزير الاقتصاد الألماني تحذيرا من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدا وجود حزمة مساعدات للحد من نتائج هذه الارتفاعات.

ومن المفترض أن تساعد حزمة المساعدات الاقتصادية الحكومية، لكنها لن تخفف بشكل كامل من تأثير الزيادات في أسعار الطاقة على المستهلكين، بحسب موقع "business-standard".

تتضمن حزمة المساعدات للشركات حاليا برنامج قروض عبر بنك التنمية الحكومي "KfW" بالإضافة إلى دعم تكاليف الطاقة.

وبموجب المخطط، فإن نحو 4000 شركة مؤهلة للحصول على دعم مباشر للطاقة.

المصدر: "سبوتينك"