بعد سلوفاكيا.. دولتان أوروبيتان تسعيان لاستثنائهما من الحظر على النفط الروسي

كشف مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن دولتين أوروبيتين قد تطلبان إعفاء من الحظر الذي يخطط الاتحاد الأوروبي لفرضه على النفط الروسي.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن مشروع قرار الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط من روسيا ينص على وقف تدريجي للواردات في غضون ستة إلى ثمانية أشهر، بينما سيتم منح هنغاريا وسلوفاكيا بضعة أشهر أخرى. وبحسب عدد من المصادر، "قد تطلب بلغاريا وجمهورية التشيك إعفاء من العقوبات".

وذكرت الوكالة أن المفوضية الأوروبية سلمت اليوم الثلاثاء إلى الدول الأعضاء مسودة حزمة جديدة من العقوبات، وسوف يناقشها الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء.

وأكد وزير الاقتصاد السلوفاكي ريتشارد سوليك في وقت سابق أن بلاده ستسعى للحصول على استثناء في حال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط من روسيا اعتبارا من عام 2023.

المصدر: نوفوستي