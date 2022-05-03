احتجاجات في بلغاريا رفضا لتوريد الأسلحة لأوكرانيا

خرج محتجون يوم الثلاثاء في وسط العاصمة البلغارية صوفيا ضمن حملة "نهج بلغاريا العام مع السلام والحياد".

وتجمع المئات في الساحة أمام مبنى مجلس الشعب البلغاري. وطالب المشاركون بأن لا تنحاز بلغاريا إلى أي طرف من أطراف النزاع الأوكراني وعدم تقديم مساعدة عسكرية إلى كييف. وفق التلفزيون الوطني البلغاري.

وقال أحد المتظاهرين: "يجب أن تكون بلغاريا صانعة سلام - لقد أعطت المسيحية لكل من روسيا وأوكرانيا. إنها أم كل من روسيا وأوكرانيا".

وخرجت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى في بلغاريا.

المصدر: "نوفوستي"