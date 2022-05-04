الأمم المتحدة: المدنيون من "آزوفستال" توجهوا إلى روسيا برغبتهم الشخصية ولم يجبرهم أحد
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أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا أوسنات لوبراني أنها لم ترصد أي محاولات إجبار لنقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مصنع "آزوفستال" إلى روسيا.
وقالت لوبراني: "لم أشعر بوجود محاولات لإرسال أشخاص إلى روسيا. لم يحدث هذا، على حد علمي".
وأشارت إلى أنها لا تعرف عدد المدنيين الذين بقوا في المصنع.
أكدت لوبراني أيضا أن الأشخاص الذين لا يريدون الذهاب إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا اتخذوا هذا الاختيار بإرادتهم الحرة، وكان هناك حوالي 30 شخصا.
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق القوات الروسية بعدم اقتحام "آزوفستال" ومواصلة محاصرته.
المصدر: "نوفوستي"