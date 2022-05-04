كوريا الجنوبية والصين تتفقان على "التعاون الوثيق" لتحقيق الاستقرار للأمن الإقليمي

اتفقت كوريا الجنوبية والصين، يوم الثلاثاء، على التعاون الوثيق لتحقيق الاستقرار للوضع الأمني بشبه الجزيرة الكورية، وذلك خلال المشاورات بين المبعوثين النوويين، وفق الخارجية الكورية.

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك بعد اجتماع الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، نوه كيو دوك، ونظيره الصيني، ليو شياو مينغ.

وأفادت الخارجية الكورية الجنوبية بأن "الجانبين تبادلا تقييماتهما بشأن الوضع الأمني الإقليمي الحالي، وناقشا سبل التعاون من أجل الإدارة المستقرة للوضع".

من جهته، أعرب نوه كيو دوك عن مخاوفه بشأن التحركات الكورية الشمالية الأخيرة، مثل عملها لترميم موقع "بونغ غيه-ري" للتجارب النووية، مطالبا الصين بدورها البناء في الجهود المبذولة لإقناع الشمال بالامتناع عن القيام باستفزازات إضافية وعودتها إلى الحوار، في حين أكد ليو شياو مينغ الحاجة إلى التعاون الوثيق بين الأطراف المعنية من أجل استقرار الأمن الإقليمي، والتزام بلاده بدعم الحل السلمي لقضية شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: "يونهاب"