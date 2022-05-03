إعلام عبري: مباحثات أمريكية إسرائيلية حول إمكانية عقد اجتماع لقادة المنطقة خلال زيارة بايدن لإسرائيل

كشفت صحيفة "واللا نيوز" العبرية عن "مباحثات أمريكية إسرائيلية حول إمكانية عقد اجتماع لقادة المنطقة في إطار زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للقدس، في نهاية شهر يونيو المقبل".

إقرأ المزيد

وأفادت "واللا نيوز" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن "فكرة الإجتماع لقادة المنطقة تم طرحها أثناء لقاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولاتا، بنظيره الأمريكي، جيك سوليفان في أبريل الماضي، حيث ناقش الطرفان تفاصيل الزيارة".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "الهدف من مثل هذا الاجتماع الإقليمي هو استمرار زخم "قمة النقب" التي عقدت في نهاية شهر مارس، وإرسال رسالة إلى العالم حول أهمية "اتفاقيات إبراهيم" وضرورة تعزيزها".

وأشارت "واللا نيوز" إلى أنه "من المتوقع أن تكون زيارة بايدن قصيرة نسبيا، وتستغرق ما بين 24 و36 ساعة فقط، وأنها ستكون هذه أول زيارة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه كرئيس".

المصدر: "I24"