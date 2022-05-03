خبير أمريكي: الولايات المتحدة ترتكب خطأ فادحا بتدخلها في الأزمة الأوكرانية

قال الخبير الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس، إن الولايات المتحدة ترتكب خطأ فادحا بتدخلها في الأزمة الأوكرانية، ودفع كييف نحو حل عسكري للصراع، ورفض الحل الدبلوماسي.

وأوضح الخبير في مقابلة مع صحيفة Kathimerini اليونانية أن "عدم قدرة الولايات المتحدة على التفاوض والتسوية خطأ فادح"، واصفا سياسة واشنطن بأنها "تلاعب كارثي بأوكرانيا لصالح السياسة الخارجية لواشنطن من أجل إضعاف روسيا".

وبرأي ساكس، تدافع واشنطن عن مصالحها الجيوسياسية بأيدي الأوكرانيين، متجاهلة الخيارات الأخرى لحل النزاع، إلا بالوسائل العسكرية.

وخلص ساكس إلى أن رغبة الإدارة الأمريكية في الهيمنة العالمية تعيق انتقال البشرية إلى عالم متعدد الأقطاب.

وفي وقت سابق، وصف السفير الأميركي الأسبق لدى السعودية تشارلز فريمان، استراتيجية الولايات المتحدة إزاء النزاع الأوكراني، قائلا إنها تتمثل في "مواصلة القتال حتى سقوط آخر أوكراني"، لكن دون اللجوء إلى تسوية سياسية، ودون تقديم أي مخرج من هذا النزاع.

المصدر: نوفوستي