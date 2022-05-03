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الدفاع الروسية: الأمن الأوكراني يعتقل المدنيين الموالين لروسيا ويقتادهم لجهات مجهولة

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الدفاع الروسية: الأمن الأوكراني يعتقل المدنيين الموالين لروسيا ويقتادهم لجهات مجهولة
Globallookpress
رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الأمن الأوكرانية تشن مداهمات وتعتقل السكان المواليين لروسيا وتقتادهم لجهات مجهولة في خاركوف وعدد من المدن الأوكرانية الأخرى.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: "في خاركيف، يداهم مسلحون من وحدات الدفاع الإقليمية، إلى جانب ضباط أمن الدولة المنازل لتحديد السكان المحليين الذين يعبرون عن آراء موالية لروسيا أو يدينون الحكومة الأوكرانية الحالية. والمواطنون الذين تحتوي هواتفهم على مراسلات من هذا النوع، أو مكالمات إلى أرقام روسية، يتم نقلهم إلى جهة غير معلومة، ولم يعد عشرات المعتقلين إلى بيوتهم حتى الآن".

وشدد ميزينتسيف على أنه تم التأكد بشكل قطعي أن مداهمات مماثلة واسعة النطاق قد حدثت سابقا في نيكولاييف وسومي وتشرنيغوف وعدة بلدات أخرى.

وأكد أن هذه الأعمال وغيرها من أعمال النازيين الأوكرانيين تثبت بشكل مباشر القسوة اللاإنسانية ضد المدنيين.

المصدر: "نوفوستي"

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