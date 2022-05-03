الولايات المتحدة تقر بعدم سيطرتها على الأسلحة الموردة لأوكرانيا

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن واشنطن لا تستطيع السيطرة على مصير الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا، مشيرة إلى أنها "مضطرة" للاعتماد على كييف في هذا الأمر.

وقال أوستن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: "نحن مجبرون في هذه المرحلة على الاعتماد على الأوكرانيين، والانطلاق من حقيقة أنهم سيفعلون الشيء الصحيح، ويتصرفون بحكمة وحذر، ويوزعون هذه الأسلحة ويخضعون للمساءلة عنها".

وحسب ما ذكر: "بحثت هذه المسألة مع القيادة في أوكرانيا. وقد أكدوا لي أن هذه قضية مهمة سيركزون عليها".

المصدر: تاس