في اتصال مع أمير الكويت.. الرئيس الإيراني يشيد بـ"موقف الكويت الواعي من المؤامرات الإقليمية"

أعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عن أمله بلقاء أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

إقرأ المزيد

وفي اتصال هاتفي، هنأ إبراهيم رئيسي، أمير الكويت ومواطنيه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد الرئيس الإيراني أن "تكثيف الزيارات المتبادلة و الحوار بين مسؤولي البلدين سيؤدي تفعيل الإمكانيات لارتقاء التعاون الثنائي".

وأشاد رئيسي بـ"موقف الكويت الواعي من المؤامرات الإقليمية"، مضيفا: "يجب أن تعود العلاقات بين إيران والكويت كصديقين قديمين إلى مكانتها و إمكانياتها الحقيقية".

من جهته، قال الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: "نحن سعداء بالنهج الجديد والأهمية التي توليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال فترة ولايتكم، لتوسيع العلاقات مع دول الجوار والدول الصديقة".

المصدر: موقع الرئاسة الإيرانية