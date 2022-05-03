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إثيوبيا: إحباط هجمات إلكترونية استهدفت أجهزة كمبيوتر تستخدم في مشروع سد النهضة

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إثيوبيا: إحباط هجمات إلكترونية استهدفت أجهزة كمبيوتر تستخدم في مشروع سد النهضة
Globallookpress
سد النهضة الإثيوبي
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أعلن مدير عام وكالة أمن شبكات المعلومات الإثيوبية شوميت جيزاو عن إحباط هجمات إلكترونية حاولت استهداف سد النهضة والمؤسسات المالية الكبرى في البلاد.

وأضاف جيزاو في مؤتمر صحفي عقده أن "منظمة ترعاها الدول التي تحسد إثيوبيا على مساعي السلام والتنمية أعلنت الحرب الإلكترونية ضد أديس أبابا تحت شعار (حرب الهرم الأسود)".

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وأشار إلى أن "الهجمات الفاشلة شملت محاولات عرقلة أعمال سد النهضة من خلال استهداف 37 ألف جهاز كمبيوتر مترابط تستخدمها المؤسسات المالية".

ولفت إلى أن "هذه الحملة كانت تهدف إلى تخريب البناء الناجح لسد النهضة".

وحذر من أن الهجمات الإلكترونية ضد السد "قد تزداد في المستقبل"، مشيرا إلى أنه "يتم تنفيذ الأمن السيبراني المنسق لحماية كل من إنشاء وإدارة أعمال السد".

المصدر: "addis standard"

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