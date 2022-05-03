أمير عبد اللهيان لنظيره الإيرلندي: على واشنطن تصحيح سلوك ترامب غير القانوني عبر نهج واقعي للمفاوضات

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنه "يتعين على الجانب الأمريكي تصحيح سلوك الرئيس السابق، دونالد ترامب، غير القانوني، من خلال اتخاذ نهج واقعي بالمفاوضات النووية".

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وفي اتصال هاتفي مع نظيره الإيرلندي، سيمون كوفيني، قال حسين أمير عبد اللهيان: "بالإضافة إلى المبادرات السياسية، أبدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أكثر من مناسبة إرادتها للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام في مفاوضات رفع العقوبات".

وأضاف أمير عبد اللهيان: "يتعين على الجانب الأمريكي تصحيح سلوك ترامب غير القانوني من خلال اتخاذ نهج واقعي، وعليه أن و يسلك مسار المبادرة السياسية، و من جانبنا سنواصل طريق الدبلوماسية للوصول إلى الاتفاق النهائي، مع الالتزام بخطوطنا الحمراء".

وبشأن الأزمة الأوكرانية، قال وزير الخارجية الإيراني: "لقد حملت مرتين رسالة وزير الخارجية الأوكراني إلى نظيري الروسي..نحن نعارض الحرب ونزوح الشعوب في أوكرانيا واليمن وفلسطين وأفغانستان وأجزاء أخرى من العالم، ونعتقد أنه يجب متابعة الحلول السياسية لتحقيق السلام الدائم والأمن المستدام".

من جهته، وصف وزير الخارجية الإيرلندي، سيمون كوفيني، تصعيد التوترات الدولية نتيجة الحرب في أوكرانيا بأنه "مثير للقلق".

وأشاد سيمون كوفيني بالمبادرات السياسية لطهران في سياق المحادثات النووية، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق جيد يلبي مطالب إيران وجميع أطراف التفاوض في فيينا.

وأكد أن "إيرلندا لن تدخر أي جهد للحد من التوترات الدولية، وعلى وجه الخصوص للتوصل إلى الاتفاق النووي".

المصدر: "وزارة الخارجة الإيرانية"







