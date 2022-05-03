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"والا": زيلينسكي تلقى مؤخرا نصائح إعلامية واستراتيجية من مستشارين مقربين من نتنياهو

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AFP
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أفاد موقع "والا" العبري نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تشاور مؤخرا مع مستشارين استراتيجيين مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو.

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وبحسب ما نقل "والا" عن مصادر موثوقة، فقد تشاور فلاديمير زيلينسكي في الأسابيع الأخيرة، مع مستشارين استراتيجيين مقربين من نتنياهو، موضحا أنه تلقى مؤخرا نصائح إعلامية واستراتيجية من سروليك إينهورن، المدير الإبداعي لحزب "الليكود" في الانتخابات الأخيرة، ويوناتن أوريش، المتحدث باسم نتنياهو في السنوات الأخيرة. 

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سروليك إينهورن




وأوضح موقع "والا" بأن أوريش، أحد أقرب الناس لنتنياهو والذي لا يزال يشغل منصب المتحدث باسم "الليكود"، انضم إلى شركة أينهورن الاستشارية الخاصة، والتي توفر إدارة الأزمات والحملات وخدمات الاستشارات الرقمية للسياسيين في الخارج. 

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عوفر غولان

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يوناتن أوريش

وأضاف أن مستشارا كبيرا آخر انضم  لخلية نتنياهو إلى الوزارة، وهو عوفر غولان، الذي يصف نفسه، وفقا لموقعه على الإنترنت، بأنه "يقود إجراءات مهمة ومبدعة في القطاعين الخاص والعام في إسرائيل وحول العالم".

المصدر: "والا"

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