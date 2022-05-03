السفير السعودي: المملكة تؤكد رفضها التام لممارسات القوى الظلامية المعطلة للاستقرار في لبنان

اختتم السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، اليوم الثلاثاء، مسابقة "القرآن الكريم"، في مقر السفارة، مهنئا شعب لبنان والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر.

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وفي كلمة له، قال وليد بخاري: "كل عام وشعب لبنان والأمة العربية والإسلامية بخير".

وأضاف السفير السعودي: "المملكة تعلن وقوفها إلى جانب لبنان، وتؤكد رفضها التام لممارسات القوى الظلامية المعطلة للاستقرار في لبنان".

وأكمل وليد بخاري: "نأمل أن يستعيد لبنان تألقه ودوره الفاعل بين دول المنطقة".

المصدر: RT