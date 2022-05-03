 
مباشر

السفير السعودي: المملكة تؤكد رفضها التام لممارسات القوى الظلامية المعطلة للاستقرار في لبنان

أخبار العالم

السفير السعودي: المملكة تؤكد رفضها التام لممارسات القوى الظلامية المعطلة للاستقرار في لبنان
Globallookpress Globallookpress
علما لبنان والسعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sxwc

اختتم السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، اليوم الثلاثاء، مسابقة "القرآن الكريم"، في مقر السفارة، مهنئا شعب لبنان والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر.

إقرأ المزيد
السعودية مستاءة من تحركات أنصار سعد الحريري
السعودية مستاءة من تحركات أنصار سعد الحريري

وفي كلمة له، قال وليد بخاري: "كل عام وشعب لبنان والأمة العربية والإسلامية بخير".

وأضاف السفير السعودي: "المملكة تعلن وقوفها إلى جانب لبنان، وتؤكد رفضها التام لممارسات القوى الظلامية المعطلة للاستقرار في لبنان".

وأكمل وليد بخاري: "نأمل أن يستعيد لبنان تألقه ودوره الفاعل بين دول المنطقة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا