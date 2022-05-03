بعد نشر وثيقة مسربة..بايدن يدعو الأمريكيين إلى الدفاع عن حق الإجهاض في الانتخابات النصفية المقبلة

حث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأمريكيين، على التصويت بالانتخابات التشريعية في الخريف المقبل، بما يضمن الدفاع عن الحق "الأساسي" بالإجهاض، إذا شككت فيه المحكمة العليا.

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وفي بيان له، أكد جو بايدن أنه إذا ألغت أعلى هيئة قضائية في البلاد السوابق القضائية التي ارتكز عليها الحق في الإجهاض في الولايات المتحدة منذ السبعينات - كما ورد في وثيقة كشفها موقع "بوليتيكو"- فسيصبح "الأمر متروكا للمسؤولين المنتخبين في بلدنا، على جميع المستويات لحماية حقوق المرأة".

وتابع بايدن: "سيعود إلى الناخبين بذلك اختيار المرشحين الذين يؤيدون الحق في الإجهاض في نوفمبر (الانتخابات النصفية)"، مضيفا: "على المستوى الفدرالي، سنحتاج إلى المزيد من أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين للحقّ بالإجهاض ولأغلبية مؤيدة للحق بالإجهاض في مجلس النواب لاعتماد تشريع يقنن الضمانات الحالية التي يبدو أن المحكمة العليا ستلغيها".

ووعد الرئيس الأمريكي بأن إدارته "ستكون جاهزة" للرد عندما يصدر قرار المحكمة العليا الذي طال انتظاره، مؤكدا أن الرد سيكون "إداريا"، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

هذا وأظهرت مسودة مسربة مشروع قرار وافق عليه أعضاء المحكمة بالغالبية، من شأنه أن يطيح بالحماية الدستورية لحق النساء في الإجهاض الذي أقر قبل خمسين عاما تقريبا.

المصدر: "فرانس برس"