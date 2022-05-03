الأمم المتحدة تعلن إجلاء 101 شخص من ماريوبول ومناطق أخرى

أعلنت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في أوكرانيا أوسنات لوبراني أنه تم إجلاء 101 شخص من مصنع "آزوفستال" في ماريوبول ومناطق أخرى خلال عملية نفذت منذ 29 أبريل.

وقالت لوبراني: "يسعدني أن أبلغكم أنه تم بنجاح إجلاء 101 مدني من مصنع "آزوفستال" في ماريوبول ومناطق أخرى كجزء من عملية إخراج آمنة تنسقها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وووفقا لها فإن الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة العمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف الأخرى بشأن إخلاء مصنع "آزوفستال".

وتابعت: "نحن على استعداد للعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعودة إلى "آزوفستال" من أجل الإجلاء، وكذلك للقيام بنفس العمل في جميع المناطق الأخرى المعرضة لتصعيد المواجهة في أوكرانيا. وستواصل الأمم المتحدة العمل مع أطراف النزاع من أجل ذلك".

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق القوات الروسية بعدم اقتحام "آزوفستال" ومواصلة محاصرته.

المصدر: نوفوستي