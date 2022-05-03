وزير الخارجية الإيراني يكشف عن آخر تطورات المفاوضات النووية في فيينا

أكدت طهران أن "المفاوضات النووية بفيينا لم تتوقف، ومستمرة بوتيرة أخرى عبر تبادل الرسائل المكتوبة مع واشنطن بواسطة ممثل الاتحاد الأوروبي، لرفع العقوبات الأحادية المفروضة على إيران".

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وفي تصريح لقناة "المسيرة"، أوضح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قائلا: "المفاوضات في فيينا لم تتوقف، بل مستمرة بوتيرة أخرى عبر تبادل الرسائل المكتوبة مع الأمريكيين بواسطة ممثل الاتحاد الأوربي لرفع العقوبات الأحادية المفروضة علينا".

وتابع أمير عبد اللهيان: "هدفنا من هذه المباحثات هو التوصل إلى اتفاق قوي ودائم، وقد دعونا الجانب الأمريكي ليكون واقعيا".

وشدد على أن "رفع العقوبات في جميع القطاعات وأخذ الضمانات الاقتصادية، من أهم النقاط على جدول أعمالنا التفاوضية"، مضيفا: "أعتقد أن الطرف الأمريكي أدرك جيدا خطوط إيران الحمراء، ونحن مستمرون في المباحثات".

وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه "بمجرد التوصل إلى نقطة الاتفاق، سيقوم ممثلنا في مفاوضات فيينا بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".

المصدر: "المسيرة"