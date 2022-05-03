برلين.. محكمة ترفض استئناف مسؤول أمني سوري سابق متهم بتعذيب سجناء

رفضت محكمة في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، استئناف موظف سابق في جهاز أمني سوري أدين العام الماضي بتسهيل تعذيب سجناء في وطنه.

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وتقدم إياد الغريب (45 عاما) باستئناف على الحكم الصادر بحقه، مشيرا إلى أن شهادته أمام المحققين الألمان قدمت أدلة مهمة أدت إلى إدانة مسؤول سوري سابق آخر أعلى مرتبة منه.

وأكدت محكمة العدل الفيدرالية، أنها لم تجد أي أخطاء قانونية في الحكم أو العقوبة التي أصدرتها محكمة كوبلنس، ما يعني أنه لا يمكن الطعن على الحكم الآن.

ودانت محكمة في مدينة كوبلنز، بغرب ألمانيا، في حكم تاريخي، إياد الغريب، في تهمة الضلوع في جرائم ضد الإنسانية، وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات ونصف العام.

ورحب نشطاء حقوق الإنسان وضحايا قمع نظام الرئيس بشار الأسد بالحكم، وهي المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة خارج سوريا في قضية تزعم ارتكاب مسؤولين حكوميين سوريين جرائم ضد الإنسانية.

المصدر: AP