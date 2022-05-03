القوات الروسية وقوات دونيتسك بدأت في تدمير مواقع الجيش الأوكراني وكتائب "آزوف" بآزوفستال في ماريوبول

بدأت القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك في تدمير مواقع عناصر الجيش الأوكراني وكتائب "آزوف" المتطرفة بمصنع آزوفستال في ماريوبول، بعد خرقهم لوقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، فاديم أستافيف، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن مسلحي كتيبة "آزوف" والقوات الأوكرانية استغلوا نظام وقف إطلاق في آزوفستال للوصول إلى مواقع إطلاق النار، وقد بدأ استهدافهم الآن.

وأضاف: "لقد خرجوا من الأقبية واتخذوا مواقع إطلاق نار في المنطقة وفي مباني المصنع. والآن بدأت وحدات من الجيش الروسي وجمهورية دونيتسك الشعبية باستخدام المدفعية والطائرات في تدمير مواقع إطلاق النار هذه".

المصدر: نوفوستي