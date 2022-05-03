أرمينيا.. الشرطة تعتقل حوالي 170 متظاهرا في يريفان ومناطق أخرى

قالت الشرطة الأرمنية إنه حتى ظهر اليوم الثلاثاء تم اعتقال 155 شخصا في يريفان، وستة في منطقة أرارات، وثمانية في منطقة جيغاركونيك، على خلفية مظاهرات مطالبة باستقالة رئيس الوزراء.

وبدأت القوات الخاصة للشرطة الأرمنية في اعتقال نشطاء المعارضة الذين أغلقوا صباح اليوم الثلاثاء شوارع وطرق وسط العاصمة يريفان مطالبين باستقالة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان.

وذكرت الشرطة الأرمنية لاحقا أنها فتحت جميع شوارع يريفان وأعادت حركة السيارات. وجاء في تقريرها أنه "بفضل الإجراءات السريعة للشرطة، تم فتح التقاطعات بسرعة، وتم القضاءعلى الاختناقات المرورية. وفي الوقت الحالي، تمت استعادة حركة المرور المنتظمة في شوارع العاصمة".

المصدر: تاس