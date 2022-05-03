الخارجية الروسية: تصريحات إسرائيل المناقضة للتاريخ هي تفسير لسياستها الداعمة للنازيين في كييف

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الحكومة الإسرائيلية بدعم النازيين الجدد في كييف.

وانتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلية، وقالت "لقد أولينا اهتماما للتصريحات المناقضة للتاريخ لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، والتي تفسر إلى حد كبير نهج الحكومة الإسرائيلية الحالية الداعم لنظام النازيين الجدد في كييف".

يتبع ..