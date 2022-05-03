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مناورات مشتركة بين واشنطن وسيئول الأسبوع المقبل

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مناورات مشتركة بين واشنطن وسيئول الأسبوع المقبل
AFP
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تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدء المناورات المشتركة المنتظمة للقوات الجوية للبلدين، الأسبوع المقبل، بحسب مصادر مطلعة لوكالة "يونهاب".

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وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن يبدأ الحليفان تدريبا كوريا للطيران لمدة أسبوعين يوم الاثنين، عشية تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب، يون سيوك-يول، لافتة إلى أن "القوتين الجويتين تخططان لبدء التدريب لمدة أسبوعين بنفس نطاق التدريبات السابقة".

وامتنعت عن إعطاء تفاصيل، بما في ذلك عن حجم القوات الجوية التي ستشترك في التدريب.

وأشار مسؤولون محليون، إلى أن القوات البحرية التابعة للدولتين تعتزمان أيضا بدء مناورة ضد الغواصات تستمر أربعة أيام، يوم الثلاثاء، فى البحر الشرقي.

ويعد التدريب القادم هو نسخة مصغرة من مناورة "ماكس ثاندر" واسعة النطاق التي نظمها البلدان في الماضي من خلال تعبئة هائلة للقوات الجوية والأعضاء المشاركين.

المصدر: "يونهاب"

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