بلينكن يؤكد دعم واشنطن للشعب الفنزويلي في سعيه لاستعادة الديمقراطية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده للشعب الفنزويلي في سعيه لاستعادة "الحرية والديمقراطية والازدهار".

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وأعلن بلينكن، عبر "تويتر"، أنه اتصل بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للشعب الفنزويلي في سعيه "لاستعادة الحرية والديمقراطية والازدهار" لبلاده.

I spoke with @jguaido to reiterate U.S. support for the Venezuelan people as they seek to restore freedom, democracy, and prosperity to their country. We remain committed to the success of Venezuelan-led negotiations as the best path for a peaceful return to democracy. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 3, 2022

وقال: "إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بنجاح المفاوضات التي تتجريها فنزويلا (مع المعارضة) باعتبارها أفضل طريق للعودة السلمية إلى الديمقراطية".

المصدر: RT