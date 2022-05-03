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بلينكن يؤكد دعم واشنطن للشعب الفنزويلي في سعيه لاستعادة الديمقراطية

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بلينكن يؤكد دعم واشنطن للشعب الفنزويلي في سعيه لاستعادة الديمقراطية
Globallookpress
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده للشعب الفنزويلي في سعيه لاستعادة "الحرية والديمقراطية والازدهار".

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وأعلن بلينكن، عبر "تويتر"، أنه اتصل بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للشعب الفنزويلي في سعيه "لاستعادة الحرية والديمقراطية والازدهار" لبلاده.

وقال: "إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بنجاح المفاوضات التي تتجريها فنزويلا (مع المعارضة) باعتبارها أفضل طريق للعودة السلمية إلى الديمقراطية". 

المصدر: RT

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