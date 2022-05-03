ليتوانيا تعلن أن طائرات الناتو رافقت 16 مرة مقاتلات روسية في شهر أبريل الماضي

قالت وزارة الدفاع الليتوانية، إن طائرات المناوبة المنتشرة في قاعدة "زوكنيا" الجوية الليتوانية قامت بـ16 عملية اعتراض ومرافقة لمقاتلات روسية اقتربت من حدود ليتوانيا خلال شهر أبريل.

ووفقا بيان وزارة الدفاع الليتوانية فأن المقاتلات "F-18 Hornet" التابعة للقوات الجوية الإسبانية، التي تعمل في ليتوانيا، وكذلك طائرات سلاح الجو التشيكي، نفذت مرافقات لمقاتلات روسية.

وحسب وزارة الدفاع كان الأسبوع الأخير من الشهر الماضي الأكثر توترا، مشيرة إلى أنه خلال تلك الأيام السبعة، أقلعت تلك الطائرات لمرافقة الطائرات الروسية 6 مرات، منها 3 مرات في 29 أبريل.

وأوضحت وزارة الدفاع أن إجراء المرافقة الجوية روتيني، مضيفة أنه في يناير 2022، حدث مرة واحدة، وفي فبراير 8 مرات، وفي مارس 16 مرة.

من جانبها صرحت وزارة الدفاع الروسية في أكثر من مناسبة أن طلعات الطائرات العسكرية الروسية إلى منطقة كالينينغراد والعودة تجري فوق المياه المحايدة، بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصدر: تاس