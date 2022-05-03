نائبة إيطالية تدعو رئيس الوزراء للمثول أمام البرلمان لتوضيح سبب إمداد كييف بالأسلحة

قالت نائبة إيطالية، إنه يجب على رئيس الوزراء، ماريو دراغي، المثول أمام البرلمان لتوضيح الغرض من إمدادات الأسلحة للسلطات في أوكرانيا.

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وقالت رئيسة كتلة حزب "أحرار ومتساوون" في مجلس الشيوخ الإيطالي، لوريدانا دي بيتريس، إن إضفاء السرية على نوع الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا "لا يعفي رئيس الوزراء من واجب المثول أمام البرلمان وتوضيح الغرض من إمدادات هذه الأسلحة" للسلطات في كييف.

وأضافت: "إن ما كان واضحا قبل شهرين لم يعد واضحا اليوم، أو على الأقل ليس دائما".

وأشارت إلى أنه "ليس من الواضح ما إذا كان هدف بعض حلفائنا هو الدفاع عن استقلال أوكرانيا، أم مواصلة الحرب لتحقيق نصر عسكري وسياسي ساحق.. فهذه استراتيجية من شأنها أن تجعل مخاطر اتساع الصراع عالية للغاية".

وتابعت قائلة: "لا يمكن تصور أن أزمة بهذا الحجم، والتي تنطوي على مخاطر وأثمان باهظة على المواطنين، تتم إدارتها دون إطلاع البرلمان على الفور ودون الاتفاق على كل خطوة مع نواب الشعب".

المصدر: AKI