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لجنة التحقيقات الروسية تحدد دائرة الأشخاص المتورطين في برنامج الأسلحة البيولوجية بأوكرانيا

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لجنة التحقيقات الروسية تحدد دائرة الأشخاص المتورطين في برنامج الأسلحة البيولوجية بأوكرانيا
Sputnik
رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين
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تمكنت لجنة التحقيقات الروسية من تحديد دائرة الأشخاص المشاركين في تطوير الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، حيث تبين أن من بينهم أشخاصا من وزارة الدفاع الأمريكية وشركات أمريكية.

وقال رئيس لجنة التحقيقات الروسية، ألكسندر باستريكين، في مقابلة مع قناة "RT" إن "تحليل الوثائق التي تم الحصول عليها، سمح بتحديد دائرة الأشخاص المرتبطين بالأنشطة البيولوجية العسكرية في أوكرانيا بدقة، بمن فيهم ممثلو وزارة الدفاع الأمريكية وشركات تمويل أمريكية".

وأضاف باستريكين أن ضباط إنفاذ القانون الروس يتابعون القضية الجنائية المفتوحة في هذا الشأن.

ووفقًا لباستريكين فإن لجنة التحقيقات وجدت أنه منذ عام 2005، بلغ تمويل الولايات المتحدة للبرامج البيولوجية في أوكرانيا أكثر من 224 مليون دولار.

وأضاف أن الولايات المتحدة قامت في إطار هذا المشروع بتحديث وإعادة تجهيز حوالي ثلاثين مؤسسة علمية تابعة لوزارتي الصحة والزراعة في أوكرانيا، بالإضافة إلى العديد من المرافق الصحية -الوبائية التابعة لقيادة القوات الطبية التابعة لوزارة الدفاع بأوكرانيا.

وخلص رئيس لجنة التحقيق إلى أن "نتائج البحث نقلت إلى المناطق التي تسيطر عليها سلطات كييف قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة".

المصدر: RT

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