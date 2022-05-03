وسائل الإعلام: الجيش الأمريكي تعقب سفينة روسية بالقرب من جزر هاواي

ذكرت قناة تلفزيونية محلية "KHON2" نقلا عن القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ أن الجيش الأمريكي تعقب يوم الاثنين سفينة روسية بالقرب من جزر هاواي.

ونقلت القناة عن ممثل قيادة المحيطين الهندي والهادئ قوله: "كجزء من عملياتنا اليومية العادية، نراقب عن كثب جميع السفن في منطقة عمليات المحيطين الهندي والهادئ بالطائرات التابعة للدوريات البحرية والسفن .. يمكنني أن أخبرك أننا نتعقب سفينة سطحية روسية تعمل في المياه الدولية بالقرب من هاواي".

المصدر: نوفوستي