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إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الضفة وتغلق المعابر مع قطاع غزة

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إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الضفة وتغلق المعابر مع قطاع غزة
Globallookpress
أرشيف
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أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي عن فرض طوق أمني شامل على الضفة الغربية واغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال يومي إحياء "ذكرى شهداء معارك إسرائيل وعيد الاستقلال".

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وقال الناطق إن الطوق سيبدأ اليوم الثلاثاء عند الساعة الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي، لينتهي في منتصف ليلة الخميس/ الجمعة القادمة، وذلك بعد تقييم للأوضاع الأمنية.

وأضاف أنه "لن يسمح إلا للحالات الإنسانية والطبية والاسثنائية بدخول الأراضي الإسرائيلية بعد الحصول على تصريح من منسق اعمال الحكومة في المناطق".

وطلب "من كل من يريد دخول إسرائيل خلال هذه الفترة التوجه مسبقا إلى مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق للحصول على التصريح اللازم".

المصدر: مكان

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