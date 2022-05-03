صربيا تلغي إجراءات فرضت على المسافرين تتعلق بكورونا عند دخول البلاد

ألغت الحكومة الصربية اختبار "PCR" الإلزامي والاختبارات الأخرى المطلوبة للكشف عن عدوى الإصابة بفيروس كورونا عند دخول البلاد.

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وجاء في بيان السلطات الرسمية: "اعتبارا من الثلاثاء، 3 مايو، تتوقف جميع تدابير المراقبة والقيود المفروضة على دخول جمهورية صربيا بخصوص عدوى فيروس كورونا، سواء للمواطنين الأجانب أو الصرب، واعتبارا من منتصف الليل، لم تعد وثائق التحقق من كورونا عند دخول البلاد مطلوبة سواء بالنسبة لمواطني صربيا أو الأجانب، وهي اختبار PCR سلبي أو اختبار مستضد سريع أو أي وثيقة، بغض النظر عن الدولة التي يدخل منها الشخص إلى جمهورية صربيا".

وتجدر الإشارة إلى أن قرار رفع القيود اتخذ على أساس الوضع الوبائي الحالي في البلاد، في الوقت نفسه تظل التوصيات الخاصة بارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة سارية.

في صربيا، التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة، أصيب أكثر من مليوني شخص بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، لكن معدل الإصابة انخفض في الأسابيع الأخيرة، حيث تم اكتشاف 342 حالة يوم الأحد الماضي، وبلغ إجمالي عدد الوفيات التي تم تشخيصها بسبب كوفيد19، نحو 16 ألف حالة وفاة.

المصدر: نوفوستي