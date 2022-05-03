السفير الروسي في أنغولا: الغرب يبتز ويضغط على الدول الإفريقية لإدانة روسيا

قال السفير الروسي في أنغولا، فلاديمير تاراروف، إن الدول الغربية تمارس ضغوطا شديدة على الدول الإفريقية وتطالبها بإدانة روسيا بخصوص أوكرانيا، وسط تهديدات ترسلها واشنطن لهذه الدول.

وقال السفير: "أعلم أن (أنغولا وغيرها من الدول الإفريقية) تتعرض لضغوط شديدة من الدول الغربية التي تطالبها بإدانة روسيا، لكن الدول الإفريقية تعلن عن تصرفاتها (العلنية) بشكل قاطع، قائلة إنها تسعى لإحلال السلام والمساعدة في التوصل للاتفاق بين الطرفين (طرفي النزاع في الأزمة الأوكرانية)".

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وشدد السفير الروسي على أن الغرب في مطالبه لهذه الدول الإفريقية يصل لمستوى التهديد والابتزاز، وهو أمر غير أخلاقي: "إنهم (الغربيون) يبتزون ويطلقون التهديدات، هذا الابتزاز، أؤكد مرة أخرى، أنه عمل غير أخلاقي. وأود أن أذّكر بأنه عندما صوت الغرب لصالح القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة (للأمم المتحدة) كل الدول الإفريقية تقريبا اتخذت موقفا محايدا، أي امتنعت عن التصويت، وهذا يعني أنها لم تؤيد هذا القرار، لكنها لم تجرؤ على التصويت ضده، لأن الضغوط كانت شديدة".

المصدر: نوفوستي