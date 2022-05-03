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متطرفون يعتدون على قبور مسلمين وأرثوذكس في السويد

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متطرفون يعتدون على قبور مسلمين وأرثوذكس في السويد
Globallookpress Mykola Myalshykov/Keystone Press Agency
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تعرضت قبور مسلمين ومسيحيين أرثوذكس في مدينة مالمو جنوبي السويد، الاثنين، إلى هجوم عنصري نفذه متطرفون مجهولون.

ونقل التلفزيون الرسمي السويدي "SVT"، عن الناطق باسم شرطة مالمو، نيلس نورلينغ، أن الهجوم أسفر عن حدوث أضرار في شواهد 20 قبرا، موضحا أن المقابر التي تعرضت للاعتداء تضم رفات مسلمين ومسيحيين أرثوذكس.

وأوضح نورلينغ أن الشرطة السويدية فتحت تحقيقا في الحادث.

ووفقا للتلفزيون الرسمي السويدي، اكتشفت آثار الاعتداء ظهر اليوم الأول من عيد الفطر، خلال زيارة العائلات للمقبرة.

وقالت الشرطة السويدية إنها لا تملك معلومات حول الحادثة، مطالبة شهود العيان بتقديم المعلومات لها.

المصدر: "الأناضول"

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