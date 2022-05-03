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جونسون يلقي اليوم الثلاثاء كلمة أمام البرلمان الأوكراني

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جونسون يلقي اليوم الثلاثاء كلمة أمام البرلمان الأوكراني
Globallookpress
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيلقي كلمة أمام البرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء.

وقالت الحكومة في بيان لها إن "رئيس الوزراء سيلقي كلمة عبر الفيديو أمام البرلمان الأوكراني يوم الثلاثاء، ليصبح أول زعيم عالمي يقوم بذلك منذ بدء النزاع".

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وأضافت أنها "ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، وسترسل مركبات مخصصة للحماية المدنية".

المصدر: "سبوتنيك" 

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