وزير: سلوفاكيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في حال فرض حظر على النفط الروسي

قال وزير الاقتصاد السلوفاكي ريتشارد سوليك إن بلاده ستسعى للحصول على استثناء في حال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط من روسيا اعتبارا من عام 2023.

وقال سوليك: "سلوفاكيا ستصر على الحصول على استثناء لنفسها إذا قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر على إمدادات النفط الروسي اعتبارا من عام 2023".

ووفقا له فإنه يعتبر الإمدادات المتواصلة لهذا النوع من المواد الخام من روسيا قضية حيوية لاقتصاد الجمهورية. حيث تقدم روسيا 100% من احتياجات المستهلكين السلوفاكيين من النفط.

المصدر: "تاس"