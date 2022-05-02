قديروف يعلن عن هجوم واسع النطاق شنته قوات لوغانسك والمقاتلين الشيشان

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن المقاتلين الشيشان وقوات لوغانسك شنوا هجوما واسع النطاق على طول خط المواجهة في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وقال قديروف في بيان نشره على قناته في "تيليغرام" إن المقاتلين الشيشانيين إلى جانب شرطة جمهورية لوغانسك الشعبية نفذوا في 2 مايو هجوما واسع النطاق على طول خط المواجهة.

وأضاف أنه نتيجة للهجوم المباغت، تم طرد العدو من المواقع المحصنة وتراجع مسافة كبيرة. وتم خلال المعارك تدمير 7 مركبات عسكرية والقضاء على أكثر من 100 مقاتل أوكراني.

المصدر: نوفوستي