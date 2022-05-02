البيت الأبيض: الولايات المتحدة تتفق مع روسيا في مسألة عدم وجود منتصر في الحرب النووية

أكد البيت الأبيض أن واشنطن تتفق مع موسكو في مسألة عدم وجود منتصرين في حالة نشوب حرب نووية، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يغير رأيه بشأن إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "أود أن أقول إن الروس أنفسهم قد أوضحوا مرارا، بما في ذلك العام الماضي، أنه من المستحيل كسب حرب نووية، نحن نتفق مع هذا. ومن المهم أن تعلن كل دولة هذا مرة أخرى".

وأضافت: "أود أن أشير إلى أن وجهة نظر وموقف الرئيس بايدن لا يزالان كما يلي: نحن لن ننشر قوات أمريكية على الأراضي الأوكرانية للمشاركة في هذه الحرب. وسنواصل تكرار التأكيد على هذا للأمريكيين".

المصدر: "تاس"