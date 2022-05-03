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البيت الأبيض: لا توجد حاليا خطط لزيارة بايدن إلى أوكرانيا

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البيت الأبيض: لا توجد حاليا خطط لزيارة بايدن إلى أوكرانيا
Legion-Media Newscom
جو بايدن
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الإدارة الأمريكية لا تخطط حاليا لزيارة الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت زيارة بايدن إلى كييف متوقعة، بالنظر إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد زاروا العاصمة الأوكرانية سابقا. قالت بساكي: "في الوقت الحالي، مثل هذه الخطط ليست في طور التنفيذ. وبالطبع، سنواصل تقييم الوضع".

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ووفقا لها فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحافظ على دعمه لسياسة "الأبواب المفتوحة" للناتو، وكذلك فكرة ضم فنلندا إلى الحلف، على الرغم من الأحداث حول أوكرانيا.

وأضافت: "بالطبع، نحن ندعم سياسة الناتو التي تنص على أنه يمكن للمهتمين بالانضمام أن يتقدموا وينضموا إذا كانوا مؤهلين. وبالطبع، نحن ندعم أي قرار تتخذه القيادة الفنلندية والآخرون لتقديم طلبات الانضمام".

المصدر: "تاس"

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