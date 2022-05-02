البنتاغون: الروس غير مهتمين بالاتصالات بين وزيري دفاع البلدين

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا ترى حاليا أي اهتمام من روسيا بالاتصالات بين وزيري دفاع البلدين.

وأضاف كيربي: "لقد مرت أسابيع عديدة ونحن نحاول الاتصال [بوزير الدفاع الروسي سيرغي] شويغو. الروس لا يبدون اهتماما كبيرا بهذه المحادثة".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أعلن مطلع أبريل الماضي خلال جلسة استماعٍ في مجلس الشيوخ الأميركي، أن "رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي، وأنا، نحاول بانتظام الاتصال بزملائنا في روسيا، لضمان استمرار الحوار"، موضحا أنه "منذ منتصف فبراير لم ننجح كثيرا في هذا، بسبب أن الروس لا يستجيبون".

ويعود آخر اتصال هاتفي بين الوزيرين إلى تاريخ 12 فبراير، حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي لويد أوستن "القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: تاس